José Torres



Nadie arrugó la cara. Ninguno bajó el pulgar. Los miembros de la delegación de la Fifa su fueron satisfechos y positivos de Barranquilla, ayer, después de su inspección al estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Por lo menos de dientes para afuera, como diría Carlos Valderrama, 'todo bien, todo bien'.

El panorama está azul y despejado hasta el momento. Las obras del escenario avanzan a toda marcha y Barranquilla será subsede de cinco partidos e inaugurará el Mundial Juvenil de Fútbol Colombia 2011, que se disputará entre el 29 de julio y 20 de agosto.

'Hay un estadio muy bueno, un plan muy bueno, estamos muy optimistas y creemos que estos trabajos van a estar concluidos el 31 de marzo', manifestó ayer en la mañana el italiano Wolfgang Resch, miembro del departamento de comunicaciones de la rectora del balompié orbital.

Resch fue uno de los 10 integrantes de la comisión de la Fifa que recorrió las instalaciones del Metro y el encargado de atender a un numeroso grupo de periodistas. No entregó mayores detalles sobre observaciones, sugerencias y todo lo que analizaron durante su paso por el estadio. Sin embargo, entre líneas alcanzó a lanzar una voz de alerta.

'Aún faltan muchas cosas, pero el cronograma de trabajo va bien (está en un 60%). Nos vamos tranquilos, pero eso no significa que se pueden dormir. Todavía hay que trabajar muchísimo', advirtió Resch.

'Falta mucho, pero están por buen camino, va a ser un éxito la inauguración', ratificó el español Iñaki Álvarez, del departamento de competiciones de la Fifa, que también dialogó con la prensa.

La delegación de la Federación Internacional de Fútbol Asociado estuvo acompañada por el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char; el director de Coldeportes, Jairo Clopatofsky; el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Luis Bedoya; el presidente de la Dimayor, Ramón Jesurun; y Pedro Salzedo, director del comité organizador local del Mundial; entre otras autoridades y personas vinculadas a la organización de la competencia deportiva.

'Barranquilla estará lista para el Mundial en 45 días', prometió Alejandro Char.

El plazo para la entrega de los escenarios es el 31 de marzo, 27 días antes del sorteo del Mundial, que se cumplirá en Cartagena el 27 de abril.

'Es importante que ese día ya todo esté hecho porque los representantes y cuerpos técnicos de los diferentes equipos van a venir a ver los escenarios, vestuarios, canchas de entrenamiento, hoteles y aeropuertos. Van a ver todo y se deben llevar una buena impresión', declaró Resch.

La gente de la Fifa recibió con agrado la nueva cara que ya empieza a mostrar en su interior el Metropolitano pintado de rojo y blanco y con la colocación de silletería en todas sus tribunas. Vieron terminado el anillo antisísmico que refuerza la estructura del escenario y escucharon la nueva amplificación, que tiene distribuido el sonido de forma equilibrada. También observaron el gramado, que muestra un mejor estado, aunque todavía falta erradicar ‘el coquito’ (ver nota aparte), la ampliación del palco de personalidades, los nuevos camerinos, el centro de medios y todas las refacciones anunciadas.

Además de visitar el Roberto Meléndez, el combo de la Fifa revisó en la tarde los hoteles, vías de acceso y las canchas de entrenamiento de la ciudad.