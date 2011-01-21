bol.jpg

Faltan 190 días para la inauguración del Mundial Juvenil de Fútbol, que será en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, y el comité local sabe que solo tendrá 30 minutos para una inauguración inolvidable.

Serán 1.800 segundos para que Colombia y en especial Barranquilla, se luzca en una vitrina que se calcula será ante 200 países que verán la transmisión por televisión.

La gerente de la Casa del Mundial en Barranquilla, Madeleine Certain, explicó que la propuesta que han presentado a la Fifa sobre la ceremonia se resume en un paseo por las tradiciones culturales con sus danzas y un colofón con una muestra del Carnaval de Barranquilla.

'Desde el video de bienvenida hasta que salgan las banderas de los 24 países participantes hasta finalizar la ceremonia será de media hora', precisa Certain, que no descarta la presencia de la cantante Shakira pese al estricto protocolo. 'Si viniera Shakira solo cantaría una canción y no lo descartamos'.

La Fifa obliga a la organización a no utilizar una logística numerosa y pesada, y la cancha y la pista son intocables. Deben protegerse', admite Certain.

La propuesta del comité local es contar para la ceremonia con 2.500 personas participando. La puesta en escena será de la profesional en coreografías, Rosanna Lignarolo.

La organización aún no tiene definido el costo de esa puesta en escena.

La Batalla de Flores y la Guacherna serán las primeras ventanas de Barranquilla para mostrar el Mundial al mundo. NRM