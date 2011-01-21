Archivo particular

Las promesas para recuperar el Coliseo Humberto Perea se siguen escuchando: del Gobierno nacional, del Distrito, del departamento del Atlántico, de las universidades, y de las asociaciones de ingenieros y arquitectos. En los recientes cinco meses se habló de cuánto dinero, de cómo hacerlo, pero una de las respuestas que se necesitan es saber qué muestra el estudio de patología para conocer el estado de la estructura del escenario.

El abogado y asesor de la Secretaría de Deportes del Distrito, Fidel Bolaño, aseguró a EL HERALDO que desde mediados de diciembre pasado recibieron la notificación del Juzgado Quinto del Tribunal Administrativo que confirmó la sentencia de primera instancia que ordenaba se elaborara un estudio de patología.

El escenario fue desalojado en octubre de 2008 como una medida provisional, tras una acción popular de los consultores Quevedo y Rubio en los cuales argumentaron la pérdida del estado de oxidación de más del 15 por ciento de la estructura del Coliseo Humberto Perea debido a la caída del concreto.

El proceso y sus recursos jurídicos se mantuvo en los despachos hasta hace un mes, sin definir quién debía asumir los costos del estudio.

Bolaño explicó que el Distrito tiene el presupuesto para ordenar la patología. 'La otra semana se firmará el contrato del convenio interadministrativo para conocer quién lo hará. La decisión es de la oficina de Contratación del Distrito. El dinero está consignado: son 220 millones de pesos. Si se hace por un convenio con una entidad en un mes se conocería quién hace el análisis de la estructura y en unos tres meses se conocerían los resultados'.

El Distrito anunció el año pasado que tenía $6 mil millones para financiar el proyecto de recuperación, ayer Jairo Clopatofsky, director de Coldeportes, anunció aún estaban reuniendo información para definir cómo se cofinanciaba. 'Las obras podrían tener un año de su recuperación. Todo depende de la evaluación estructural'.

La patología determinará si se derrumba o las estructuras pueden soportar su remodelación.

El ingeniero constructor del escenario, Humberto Salcedo Collante, inspeccionó hace unos dos meses y afirmó que la estructura y la cubierta tipo acordeón se conservan en buen estado, pero advirtió la necesidad de hacer la patología.