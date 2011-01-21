Archivo

Así lo decidió la División Mayor del Futbol Colombiano tras un pedido oficial del equipo, que ahora hace parte de la segunda división del futbol nacional.

Inicialmente la directora del alma mater, Silvia Gette, había pedido a la directiva de Junior que le permitiera jugar en el estadio Romelio Martínez, sin embargo, en esa oportunidad el presidente del Junior, Arturo Char, le hizo ver que era difícil por la participación, del también equipo de la B, Barranquilla FC, que hace parte de la Corporación Junior.

Por las condiciones técnicas que exige la Dimayor, Uniautónoma no puede jugar en su Polideportivo.