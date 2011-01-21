Archivo particular

Las obras del Mundial dejarán un estadio Metropolitano Roberto Meléndez para celebrar grandes eventos deportivos en especial del fútbol y atletismo.

Alex Char, alcalde distrital, confirmó ayer que el escenario tendrá otra pantalla gigante, como la que está sobre el techado de la tribuna de norte.

A esta nueva ayuda tecnológica, se suman las cámaras de seguridad para vigilar a los aficionados que intenten crear desórdenes, el sistema de amplificación de sonido interno y la nueva pista de atletismo.

Char reafirmó ayer que su deseo es traer al jamaiquino y campeón olímpico de la velocidad, Usain Bolt.

Hoy podría definirse el convenio para el contrato del sintético de la pista de atletismo que se hará a través del Fondo Mixto del Deporte en Cali. Las firmas Mondo y

Polytan son las llamadas a poner el sintético. El presupuesto es de unos $2.029 millones que aportarán el Distrito y el departamento del Atlántico.

Las obras de la pista está en la preparación de las capas de la base. La próxima semana deberá estar el ingeniero de la firma que pondrá el sintético de la pista para supervisar las obras antes de esparcir el asfalto.