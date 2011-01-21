José Torres

La firma Equiver Ltda, encargada de poner como tapetes las ocho canchas de los estadios que serán sede del Mundial Juvenil, precisó durante la visita de las comisiones de la Fifa, que en abril el césped del Metropolitano deberá estar en su mejor presentación.

El campo ayer se mostró mejor que hace 15 días, cuando presentaba hierba fina, con un corte bajo y la tierra de base se podía ver. Estaba más firme y no presentaba ningún corte, tenía mejor color.

Juan Carlos Salamanca, ingeniero de Equiver, explicó que los cambios y evolución que ha tenido el campo hacen parte de un proceso para encontrar consistencia en la hierba que también ha crecido con la plaga conocida como coquito. 'No hemos atacado la plaga, porque hace parte de un plan de fuerza. En próximos días se hará una fumigación y tendrá un impacto visual. El ‘coquito’ asimilará el veneno. Eso será en un mes. En abril creemos que el proceso será mejor y nos dará un campo con calidad. Esperemos que el clima nos siga acompañando. Es mejor trabajar en verano que en con lluvias'.

Salamanca recordó que Barranquilla fue la primera cancha intervenida. El agrónomo destacó la arena que tenía como base el campo pasado y se mantuvo para la siembra y resiembra de la clase Bermuda.