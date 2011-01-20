MARCA.com

En la ciudad de los Simpsons ya saben que España ganó el Mundial de Sudáfrica el año pasado. Y para rendirles un homenaje convirtieron a los jugadores en personajes de la famosa serie de televisión.

El dibujo fue publicado por la revista Cinemanía, que se pregunta '¿Matt Groening dibuja a 'La Roja'? (Los Simpson y el soccer)'.

El once de Vicente del Bosque, según esta imagen, estaría formado de izquierda a derecha y de arriba a abajo: Casillas, Torres, Puyol, Villa, Sergio Ramos, Piqué, Xavi Hernández, Iniesta, Silva, Xabi Alonso y Cesc.