Uno de los expedientes humorísticos de nuestras gentes estriba generalmente en introducir apuntes chistosos de carácter comparativo entre un gordo como un cerdo jersey y un flaco como la una en punto, como dice un viejísimo chistecito.

En el ambiente deportivo también ha habido chistes a costas de algunos amigos y hasta colegas nuestros, escogidos por los chistosos del paseo para inventar supuestos amagos de peleas que sólo son posibles en la imaginación de los creadores de estas situaciones, que hay que reconocer que provocan carcajadas en quienes lo escuchan por primera vez.

Por ejemplo, broma increíble la que se inventó para establecer un supuesto incidente entre nuestro siempre recordado amigo y compañero de faenas deportivas, Enrique Ruiz M. con Edgardo Schemell, que si hay en el mundo y hasta en la historia un match físico que entre los dos sería un imposible, ese no es otro. El querido Lagardere era hombre de corta estatura y escaso peso, en tanto que Edgardo Schemell era y es un hombre corpulento como pocos y como lo fue Fico, su padre.

¿Y que creen ustedes que inventaron? Que Lagardere fue donde Fico Schemell para ponerle unas imaginarias quejas por una supuesta grosería que le había cometido su hijo. Y al encontrar a Fico como con 2 o 3 docenas de cervezas entre pecho y espalda, Lagardere se topó con la respuesta más abrupta, más inesperada del mundo, atribuyéndole a Fico una barbaridad como ésta: 'Hombre, yo no tengo nada que ver con eso: ustedes son dos hombres y pueden resolver su problema a las trompadas'. Por supuesto las carcajadas eran de antología...

En los viejos tiempos pudo haber habido según los chistosos otra pelea igualmente desproporcionada entre las medidas físicas de uno y otro personaje. No puede imaginarse nadie de la generación de los años 30, no lo que pudo suscitarse, que habría sido la locura del siglo. Imagínense no mas que podía haber pasado entre Bejuco y el peso completo español Isidoro Gastañaga, quien vivió una temporada en Barranquilla. Bejuco de adulto pesaba entre 85 o 90 libras; no más. Gastañaga andaba por las 220 libras. ¿Qué tal es? Gastañaga con un estornudo noqueaba a Bejuco.

Pues resulta que Bejuco llegó a un dancing en los altos de la librería Cervantes y encontró a su moza en una mesa al lado de Gastañaga. Y empezó Bejuco con indirectas contra el púgil. 'España, tierra de toreros, cabrones y curas', decía Bejuco, pero Gastañaga viéndole el físico a Bejuco, ni se inmutaba. Pero llegó un momento en que Bejuco se envalentonó y le mentó la madre al boxeador. Gastañaga esta vez sí se paró y el salto de Bejuco hacia las escaleras era de récord mundial olímpico. Querebé-querebé-querebé, que no se me ve ni el ‘forré’, para sacarle un poquito de consonancia...