La segunda jornada de la primera ronda del Mundial Juvenil de Tenis, que se realiza en las canchas de polvo de ladrillo del Country Club, tampoco dejó un buen rédito para las raquetas colombianas.

El único en ganar su juego fue el santandereano Pedro Pablo Ruiz, quien se impuso a Ibian Hodgson, de Aruba, con parciales 3-6, 6-3, 6-2.

Las raquetas locales alcanzaron a ilusionar a la fanaticada, varios ganaron el primer set y después bajaron su rendimiento. Juan Sebastián Mariño cayó ante el brasileño Vitor Galvao, 3-6, 6-2, 6-2.

María Paulina Pérez sucumbió después de ganar el primer set ante la argentina Francesca Rescaldani (5-7, 6-3, 6-3). Su hermana Paula Andrea Pérez también sufrió una derrota ante una argentina. Sofía Blanco se deshizo de la mella barranquillera en un partido descomplicado, con parciales de 6-1, 6-2.

Otro de los colombianos derrotados ayer fue Tomás Builes (6-1, 6-2) ante el ecuatoriano Bernardo Casares. RCG