Con la pretemporada en marcha y el equipo tranquilo trabajando y disfrutando en los que pueden ser los únicos momentos de paz y silencio que tendrán en el año, vale el momento para repasar la posible titular y el dato no menos interesante de que en la misma solo se cuentan dos nombres nacidos y criados en estas tierras de costa y sol.

Esta particularidad, revisada con mucha más profundidad que la que pueda basarse en posturas regionalistas anacrónicas y alejadas por completo de las dinámicas sociales que caracterizan el momento de la historia que vivimos, lleva consigo la cada cuanto retomada discusión sobre el proceso de maduración que acompaña a la formación de profesionales del balón en nuestro entorno.

La interrogación se sitúa al otro lado de la calidad: De Pescaíto a Bomboná, pasando por un gran número de canchas y calles destapadas, nuestra tierra ha sido testigo del surgir de una pléyade inconfundible de talento desparpajado; de ese que las cámaras persiguen, los hinchas aplauden y los equipos agradecen con contratos impensados. Pero en una medida no tan lejana al citado talento, abundan los ejemplos de promesas truncas y cosechas cortas, perdidas en medio de un mar de excusas y falsas justificaciones tan vasto como el mismo Caribe.

La primera de las palabras que se cita cuando el tema aparece ya se escribió en esta columna: Entorno. Nos hemos acostumbrado a aceptar como idiosincrásico el transitar por la delgada línea que separa lo atrevido de lo irresponsable, y a creer que en realidad se puede llegar a algún lado ‘cogiéndola suave’. No menos importante en la ecuación es la variable que aportan núcleos familiares y sociales permisivos y sobreprotectores, fáciles para el elogio pero negados a la crítica; y que poco ayudan a disipar las traicioneras nieblas que acompañan los efímeros visos de los primeros goles.

El desarrollo como futbolista se pierde si el desarrollo como persona se tuerce. Al lado del entrenador se necesita una formación que permita comprender que la vida profesional en la cancha es muy corta, que la cosecha depende de la siembra, y que la trascendencia está mucho más allá de la primera entrevista o las sonrisas de las vecinas. El futbolista divierte al hincha como el juguete divierte al niño; al que sirve hasta que se rompe. Luego va a un anaquel donde nadie lo recuerda.

Talento sin rigor y disciplina termina convertido en flor de un día, con el mismo valor de un juguete roto.