Otra vez enero, otra vez el Mundial Juvenil en Barranquilla, el Torneo de la Federación Internacional de Tenis de Grado 1 que organiza la Liga de Tenis del Atlántico en el Country Club. Otra vez los jugadores extranjeros, los valores colombianos, los esfuerzos, los match point, el calor, la brisa, todo bañado en color de polvo de ladrillo y de ambiente del más alto nivel de tenis juvenil.

Nos gustaría regresar el tiempo para haber aprovechado mejor la oportunidad de tener aquí a Andy Murray, Gustavo Kuerten, El Chino Ríos, Tim Henman, Jana Novotna o Jim Courier. Nos gustaría habernos tomado una foto con ellos si hubiéramos sabido que llegarían a ser tan encumbrados tenistas. Sobre todo Courier que con solo 16 años perdió en primera ronda y cuando Eduardo Correa (director del torneo en ese momento) lo llevaba al aeropuerto, el joven le dijo: 'No me importa haber perdido, yo voy a ser #1 del mundo'.

Algunos de esto jóvenes que hoy visitan Barranquilla seguramente serán campeones en el futuro, pero el presente nos indica que varios campeones del pasado nos acompañan hoy como entrenadores de los diferentes jugadores, como es el caso de los argentinos Horacio De la Peña, El Pulga, campeón de 4 torneos ATP de sencillos y 5 en dobles durante su carrera deportiva, y Sergio Roitman, retirado hace menos de un año y que actualmente se desempeña como entrenador de Laura Gulbe, hermana del jugador ATP de Letonia Ernest Gulbis.

Lo cierto es que 150 jugadores juveniles de 28 países buscarán el título. Algunos con más, otros con menos, con entrenadores con grandes títulos o con ignotos que buscan encontrar su campeón. Unos de grandes academias como Mouratoglou o Bolletieri y otros de pequeñas Escuelas de Tenis. Unos de grandes centros urbanos, otros de pequeños pueblos. Unos de Federaciones con grandes recursos, otros humildes confiando en su propia fuerza interior. Lo cierto es que dentro de la cancha la soledad los invade, y el juego y sus reglas harán justicia diciéndonos quien será el mejor.