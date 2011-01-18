John Donegan/AP AFP

El tenista colombiano Santiago Giraldo, se estrenó con una victoria en el Abierto de Australia, ante el portugués Rui Machado (6-4, 6-3, 5-7 y 6-1), para avanzar a la segunda ronda del primer Grand Slam del curso.

El colombiano, 59 del ránking ATP, se mostró superior a su rival, 93 del mundo, al que superó después de dos horas y veintidós minutos.

Giraldo se enfrentará en segunda ronda al croata Marin Cilic, que ganó su partido contra el estadounidense Donald Young por 6-3, 6-2 y 6-1.



Feliciano López supera a Falla para alcanzar la segunda ronda



Feliciano López ganó sin excesivos sobresaltos al colombiano Alejandro Falla (6-3, 7-6(6) y 6-3) y avanzó hacia la segunda ronda del Abierto de Australia, donde se enfrentará al australiano Bernard Tomic.

Perdido en una de las pistas secundarias del Melbourne Park, el tenista español, trigésimo primer favorito, tiró de concentración para sacar adelante el compromiso frente un rival inestable en la pista.

López enmendó con el saque algunos altibajos. Sobre todo al principio. Después encontró la forma para batir con autoridad a su rival.