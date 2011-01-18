José Torres

Roy Lederman, bogotano de nacimiento, pero criado en Miami, Estados Unidos, fue una de las raquetas nacionales que ganaron ayer en la modalidad de sencillos en el Mundial de Tenis, que se realiza en el Country Club de Barranquilla.

Lederman sufrió para vencer al boliviano Boris Arias, quien después de caer en el primer sets 6-1, puso resistencia y ganó la segunda manga 3-6. En el tercero el colombiano se impuso 7-5. 'El clima me estaba afectando, pero finalmente pude ganar', señaló Roy.

Lederman aparece en los registros oficiales del torneo como tenista de Estados Unidos, donde entrena y compite, pero siente a Colombia como a ninguno.'Mis tenistas favoritos son Alejandro Falla y Santiago Giraldo, solo los miro a ellos', asegura el joven en un español con acento inglés.

Roy es sobrino de Mauricio Lederman, miembro del comité ejecutivo de la Fedetenis.