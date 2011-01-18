ARCHIVO

El alemán Markus Merk ha sido considerado el mejor árbitro del mundo en la primera década del siglo XXI por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS), seguido del colombiano Oscar Julián Ruiz y del uruguayo Jorge Luis Larrionda.

Merk, de 48 años y retirado ya del arbitraje, fue ganador en tres ocasiones del premio al mejor árbitro del año que anualmente concede la IFFHS. El colombiano Oscar Julián Ruiz, de 41 años, desplazó de la segunda posición al eslovaco Lubos Michel, ya también retirado.

El colombiano ha sido considerado además el mejor árbitro de América del Sur de la primera década del siglo XXI, por delante del el uruguayo Jorge Luis Larrionda.

El mexicano Benito Armando Archundia, de 44 años, figura como el mejor colegiado de América del Norte y Central en estos diez años y el uzbeko Ravshan Irmatov, de 33, lidera a los árbitros de Asia.

La IFFHS anunció hoy esta clasificación según los 20 primeros de las elaboradas cada año y de acuerdo a 'un método equitativo' que otorga 20 puntos al primer clasificado anualmente, 19 al segundo, 18 al tercero y así de forma sucesiva hasta conceder un punto al clasificado en vigésimo lugar.

Sólo 63 árbitros han entrado al menos una vez entre los diez primeros de la clasificación de los que 44 son de Europa, 9 de Sudamérica, 5 de Asia, 3 de América Central y del Norte (3), 1 de África y 1 Oceanía.

Estos 63 árbitros se reparten entre 31 nacionalidades diferentes. Los países con mayor número de árbitros entre los mejores del mundo en el período 2001-2010 son Italia (7), España (6), Inglaterra (5), Alemania (4), así como Suecia, Suiza y Francia cada tres cada uno. EFE