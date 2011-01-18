Avanza el mes de Enero con la velocidad del conejo según el calendario de los orientales. De ser así, los días pasaran sin darnos cuenta. Los tambores del Carnaval ya se sienten, lo que quiere decir que el olor a palma recién cortada y a incienso, pronto invadirán el espíritu. Es que el tiempo pasa y no se detiene, como dice Jaime Jiménez en su otrora emisora Honda nueva.

Muchos amigos que leyeron mi columna pasada, donde me refería a los aconteceres del ayer de mano de la escuadra brasilera que cobijó al Junior en los años 60 y 70, me dijeron, que esa había sido una época romántica, de mucho esplendor, magia y fantasía, pero de títulos nada. Es cierto, una vez desaparecida esa forma de jugar que muchos llamaron el jogo bonito Junior fue campeón.

Atrás quedarían como imágenes impresas en el corazón todo un suceso histórico que nació en los botines de esos jugadores brasileros que un día llegaron para jamás irse. Sí, porque un día se fueron, pero se quedaron en el alma de quienes fuimos testigos de esas tardes históricas en el viejo Romelio.

Es cierto, con esa pléyade de jugadores nunca fuimos campeones, las estrellas aparecieron cuando la musa se esfumó, cuando la música que enaltecía el espíritu se ocultó en las sombras de la noche. Ellos se fueron con su partitura allende el mar, dejando a su paso una historia tejida con hilos dorados.

No fuimos campeones, pero nadie olvida lo que Dida hizo con el balón pegado a sus pies, ni las locuras de Ayrton, ni el disparo potente y sincronizado de Quarentinha, y lo que Víctor Ephanor hizo para dividir la historia del Junior, antes y después de él. Es cierto, no fuimos campeones, pero en la memoria están grabadas esas tardes mágicas e inolvidables.

Seis títulos después con sus años construyendo todo un historial, todavía los fantasmas de esos que una vez hicieron que los tambores de la alegría invadieran los rincones de esta ciudad que despertaba a ese acontecer inigualable, se escuchan como testigo mudo de una época que no tuvo títulos, pero permanece incólume en la historia del Junior de Barranquilla.

Habrá que preguntarse qué es mejor, si esa manera de jugar que enloquecía el espíritu y divertía al pueblo o esos títulos que llegan y se van como hojas que se lleva el viento.