Aleidys Coll

El Barranquilla FC, que el año pasado terminó en el sótano del Torneo Postobón de la Primera B, viene dando muestras de mejorías y renovación en su fútbol. Los dirigidos ahora por Virgilio Rodríguez se impusieron 1-0 al Real Cartagena en un partido de preparación disputado ayer en el estadio Romelio Martínez.

Dámaso Pichón, al minuto 7 del segundo tiempo, anotó el único tanto del partido tras un cabezazo en un cobro de tiro de esquina. La pelota pegó en el vertical y luego entró. El asistente 2 validó el tanto, que fue protestado por los jugadores visitantes que consideraron que la pelota no entró en su totalidad.

Los Rojos de Curramba, que fueron conducidos por William Guerrero, un 10 cartagenero, de habilidad y potencia, lucen con más fuerza y energía con los nuevos integrantes que incluyeron a la nómina.

Formaciones:

Barranquilla: Levid Martínez; Dámaso Pichón; Évert Salas, Luis Martínez y Arol Reyes; Diego Escorcia, José Guardo y Carlos Medrano; William Guerrero; Genaro Herrera y Luis De La Hoz.

Real Cartagena: Adrián Berbia; Alex Anaya, Rafael Pérez, Orlando Osorio y Marlon Barrios; Luis Iriarte, Luis Sierra y Mauricio Arroyo; José Nájera; Jámerson Rentería y Óscar Santos.

Hubo un primer juego que terminó igualado 2-2. Emil Cardales y Eduardo Labarrera anotaron para los anfitriones, mientras que Méndez y Mauricio Arquez igualaron.

¿Y Cabrera?. El boliviano Diego Cabrera, que se había anunciado como refuerzo del Real Cartagena, todavía no se presenta a los trabajos de pretemporada del cuadro heroico por unos inconvenientes personales y el técnico Hubert Bodhert parece que no está dispuesto a esperarlo, según el presidente del club Rodrigo Rendón.

Así las cosas, Real se encuentra en busca de otro atacante.