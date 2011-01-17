JON SUPER/AP AP

El argentino del Manchester City inglés, Carlos 'Apache' Tevez podría ser el sustituto de su compatriota Gonzalo Higuaín, lesionado, en el Real Madrid, si falla la cesión por el Hamburgo del holandés Ruud Van Nistelrooy, apuntó este lunes el diario deportivo Marca.

'Tevez es la alternativa a Van Nistelrooy', tituló el diario, aunque luego sostiene que 'las altas pretensiones del Manchester City, 40 millones de euros, dificultan su traspaso' y señala que la ficha del argentino ronda los 8 millones de euros.

Tras señalar que 'el retorno de Ruud van Nistelrooy al Real Madrid se antoja complicado', porque el Hamburgo 'no parece dispuesto a dejar salir al futbolista holandés sin más', el diario afirma que Tevez 'es el jugador en el que ha puesto la vista el Real Madrid', Si bien el diario destaca como inconveniente las pretensiones del club inglés para traspasar a Tevez y los ocho millones de euros que cobra de ficha por temporada, rescata que el 'Apache' tiene 'deseos de cambiar de aires'.

'El jugador sudamericano no es feliz en Inglaterra y hace poco menos de un mes estuvo a punto de hacer las maletas. Su relación con Roberto Mancini no es buena, aunque firmó una 'tregua' con el entrenador del City hasta el próximo mes de junio', concluyó el diario.