PAUL CROCK/AFP Archivo particular

Roger Federer y Rafael Nadal se comportaron como los mejores amigos en la arena Rod Laver, chocándose las manos y riéndose de sus bromas en la víspera del Abierto de Australia.

Federer y Nadal participaron en el Rally for Relief, una exhibición para recabar dinero para las víctimas de las inundaciones en la provincia australiana de Queensland.

Pero será una historia muy diferente si ambos se vuelven a ver las caras en la misma cancha dos semanas después.

Federer es el campeón vigente del Abierto de Australia. Nadal ha ganado los tres últimos Grand Slams y busca convertirse en el primer tenista desde que el mismo Laver lo lograra en 1969 en ganar cuatro campeonatos majors consecutivos, a lo que se le ha denominado como el ‘Rafa Slam’.

Ambos tenistas participaron en bandos contrarios en la red y jugaron juntos ante la belga Kim Clijsters y la australiana Samantha Stosur ante unos 15.000 aficionados que querían atestaron la arena.

Novak Djokovic y el estadounidense Andy Roddick llevaban micrófonos y bromearon con el público al jugar juntos y contra tenistas de la talla de la danesa Caroline Wozniacki y la bielorrusa Victoria Azarenka.

Ni Federer ni Nadal usaron micrófonos cuando jugaron más tarde.

Fue una tanda prácticamente divertida pero hubo algunos destellos de intensidad competitiva cuando ambos se enfrentaron en dobles mixtos. AP