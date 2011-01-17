GLYN KIRK/AFP AFP

Triple ración de victorias que meten presión al Milán

El Lazio, el Roma y el Juventus de Turín ofrecieron tres victorias por la mínima a sus aficionados en la vigésima jornada de la Liga italiana de fútbol, con las que meten más presión al líder, el Milán. En el partido que cerró la jornada, el Milán no pasó del 1-1 en su visita al Lecce. Ibrahimovic adelantó a los milanistas y a sólo ocho minutos del final el uruguayo Rubén Olivera logró el empate.

El United rasca un punto de oro ante el Tottenham y mantiene el liderato

Manchester United empató ayer en campo de Tottenham (0-0), en la jornada 23 de la liga inglesa, con lo que consiguió mantener el liderato, aunque igualado a puntos con su vecino Manchester City. El equipo de Alex Ferguson mantiene el primer puesto debido a una mejor diferencia de goles que el conjunto de Roberto Mancini. Los Red Devils, único equipo invicto en la competición, tienen dos partidos menos que el Manchester City.

Clippers siguen inspirados y derrotan a los Ángeles Lakers

Eric Gordon, con 30 puntos, y Blake Griffin con 18 tantos y 15 rebotes, guiaron este domingo a los inspirados Los Angeles Clippers a una victoria de 99-92 sobre sus primos citadinos, Los Angeles Lakers. Los Clippers, que han tenido un alza notable en su juego, superando días atrás a otro poderoso como el Miami Heat, cortaron la racha de siete victorias seguidas a los campeones Lakers.