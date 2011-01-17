Macnelly Torres regresa a Colombia para adueñarse de la camiseta número 10 de Atlético Nacional. El volante barranquillero llegó el sábado al mediodía a Medellín, se realizó los exámenes médicos y hoy se integrará a los trabajos de pretemporada de su nuevo club, el cual es dirigido por Santiago Sachi Escobar.
'Llego a uno de los equipos más grandes de mí país', afirmó Mac a su llegada a la capital de la montaña. 'Quedo tranquilo. Voy a tratar de hacer un buen papel para estar en la Selección y jugar las Eliminatorias', agregó.
El volante creativo firmó un contrato por un año con opción de compra y se convirtió en el sexto refuerzo de Nacional para la temporada 2011. También llegaron al equipo verdolaga los defensores Román Torres, Édgar Zapata y Danny Aguilar y los delanteros Carlos Rentería y Yovanny Arrechea.
Al final las ganas de Macnelly de llegar a Nacional superaron las múltiples ofertas que llegaron a las oficinas del Colo Colo —equipo dueño de sus derechos deportivos— provenientes de Argentina, Brasil y Qatar. El jugador siempre expresó su deseo de retornar a su país y al final los directivos del equipo chilenos lograron llegar a un acuerdo económico con el cuadro antioqueño.
Con Macnelly como cerebro, Nacional espera retornar a la cima del fútbol colombiano tras tres años sin títulos. Junto al Junior, que también hizo una inversión alta en contrataciones, el equipo verse es uno de los mejor reforzados.
Por William González Badillo