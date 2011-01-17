Macnelly Torres regresa a Colombia para adueñarse de la camiseta número 10 de Atlético Nacional. El volante barranquillero llegó el sábado al mediodía a Medellín, se realizó los exámenes médicos y hoy se integrará a los trabajos de pretemporada de su nuevo club, el cual es dirigido por Santiago Sachi Escobar.

'Llego a uno de los equipos más grandes de mí país', afirmó Mac a su llegada a la capital de la montaña. 'Quedo tranquilo. Voy a tratar de hacer un buen papel para estar en la Selección y jugar las Eliminatorias', agregó.



El volante creativo firmó un contrato por un año con opción de compra y se convirtió en el sexto refuerzo de Nacional para la temporada 2011. También llegaron al equipo verdolaga los defensores Román Torres, Édgar Zapata y Danny Aguilar y los delanteros Carlos Rentería y Yovanny Arrechea.



Al final las ganas de Macnelly de llegar a Nacional superaron las múltiples ofertas que llegaron a las oficinas del Colo Colo —equipo dueño de sus derechos deportivos— provenientes de Argentina, Brasil y Qatar. El jugador siempre expresó su deseo de retornar a su país y al final los directivos del equipo chilenos lograron llegar a un acuerdo económico con el cuadro antioqueño.



Con Macnelly como cerebro, Nacional espera retornar a la cima del fútbol colombiano tras tres años sin títulos. Junto al Junior, que también hizo una inversión alta en contrataciones, el equipo verse es uno de los mejor reforzados.