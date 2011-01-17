Archivo particular

Dos meses y medio después de su repentino regreso de Turquía por 'ansiedad y estrés', el futuro futbolístico de Teófilo Gutiérrez continúa en veremos. Lo que se sabe es que el jugador se niega a volver al Trabzonspor, equipo dueño de sus derechos deportivos y que en definitiva tomará la decisión sobre el destino que tendrá el atacante barranquillero.

Los dirigentes turcos se han mostrado colaboradores en las últimas semanas y desde hace dos días vienen dialogando en España con Efraín Pachón jr., hijo del representante del jugador. Deseaban que el artillero retornara a Turquía, pero 'por sus problemas de comunicación y su familia ha dicho que no quiere regresar', afirma el empresario.

Los Pachón le están presentando a la dirigencia del Trabzonspor las ofertas que han surgido por Teo, entre esas la propuesta de compra que hizo el Once Caldas por el pase del jugador, según Efraín Pachón, padre.

'Nosotros tenemos otro par de posibilidades en el exterior. Pero la del Caldas es oficial, estamos solamente en el punto de que los turcos decidan. Ellos están estudiando la oferta. En dos días se puede definir'.

El jugador ya dijo públicamente que le agrada la idea de llegar a Manizales porque 'el Caldas es el actual campeón y va a jugar la Copa Libertadores'.

Pachón aseguró que Junior últimamente no ha mostrado ningún interés en el jugador y que hace unos meses hubo una solicitud de préstamo de los rojiblancos que los turcos rechazaron.

'Ese es un tema que lo está manejando directamente Efraín Pachón. Siempre hemos expresado que nos interesa el futuro de Teófilo, su bienestar, que supere esta situación que atraviesa en su carrera futbolística. Si superado esto él desea volver al Junior, va a tener las puertas abiertas', declaró ayer al respecto el presidente del Junior, Arturo Char.