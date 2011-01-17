Los Gigantes del Cibao, novena donde juega el barranquillero Jonathan Solano, se medirá esta noche ante las Estrellas Orientales para definir el rival de Toros del Este en la final del béisbol profesional de República Dominicana.

Gigantes y Estrellas y se medirán en el estadio Tetelo Vargas en San Pedro de Macorí, después de terminar la fase semifinal o round robin con 9 victorias y 9 triunfos. Toros finalizó con 12 triunfos y seis derrotas.

Jhonatan Solano fue decisivo en el juego para que Gigante venciera a los Toros del Este 8-2 ayer y el triunfo que obligó al encuentro extra. Solano fue el catcher titular y el octavo en el orden al bate y se fue de 3-1, con dos impulsadas y una anotada. Los números a la ofensiva de Solano en el ‘round robin’ son: 40 turnos en 13 juegos, 13 hits, nueve anotadas y 4 impulsadas, cinco ponches, seis bases por bolas, en su primera experiencia en la pelota invernal dominicana. Su promedio es de .325.