El fuerte altercado que tuvieron el portero español Íker Casillas y el volante colombiano Fabián Vargas al final del juego entre Real Madrid y Almería, terminó como la nota curiosa de un encuentro que culminó en un empate 1-1.
El volante bogotano dio su versión de lo ocurrido en su cuenta personal de Twitter (@FabianVargas6). Vargas criticó la actitud del portero español y culminó diciendo que todo fue producto de las calenturas normales de un cotejo.
'En la última jugada del partido mi compañero Henok dispara al arco e Íker ataja el balón sin problemas. Él trata de salir jugando rápido y yo le corto la carrera poniéndome en frente, en ese instante el juez termina el partido y el señor Casillas, con el balón en la mano, me tira un pelotazo con toda su rabia. Entiendo la impotencia que da el no poder con un equipo humilde y trabajador, aparte de perder puntos en la carrera por el título, pero esto no justifica hacer eso con un rival', afirmó. 'Yo solo voy a recriminarle lo que ha hecho y me insulta. Simplemente es la reacción normal en un momento donde se está muy caliente y tenemos las revoluciones a tope', agregó.
Vargas ingresó al minuto 18 del segundo tiempo y tuvo una actuación aceptable. El volante colombiano aportó todo su fútbol y temperamento para que su equipo sacara un valioso empate ante el poderoso Real Madrid.
Ulloa, al minuto 60, abrió la cuenta para el Almería y Esteban Granero anotó la igualdad a los 77. Triste empate del equipo merengue que sigue distanciándose de la punta.
Por su parte, el Barcelona, líder absoluto de la liga española con 52 puntos, se dio paseo en el Camp Nou al golear 4-1 al Málaga. David Villa, en dos oportunidades, Andrés Iniesta y Pedro anotaron los tantos del triunfo catalán. Duda descontó por la visita.
El Barca le sacó 4 puntos de ventaja al Real Madrid, su más cercano perseguidor.
Por William González Badillo
Madrid