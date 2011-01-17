El fuerte altercado que tuvieron el portero español Íker Casillas y el volante colombiano Fabián Vargas al final del juego entre Real Madrid y Almería, terminó como la nota curiosa de un encuentro que culminó en un empate 1-1.

El volante bogotano dio su versión de lo ocurrido en su cuenta personal de Twitter (@FabianVargas6). Vargas criticó la actitud del portero español y culminó diciendo que todo fue producto de las calenturas normales de un cotejo.



'En la última jugada del partido mi compañero Henok dispara al arco e Íker ataja el balón sin problemas. Él trata de salir jugando rápido y yo le corto la carrera poniéndome en frente, en ese instante el juez termina el partido y el señor Casillas, con el balón en la mano, me tira un pelotazo con toda su rabia. Entiendo la impotencia que da el no poder con un equipo humilde y trabajador, aparte de perder puntos en la carrera por el título, pero esto no justifica hacer eso con un rival', afirmó. 'Yo solo voy a recriminarle lo que ha hecho y me insulta. Simplemente es la reacción normal en un momento donde se está muy caliente y tenemos las revoluciones a tope', agregó.



Vargas ingresó al minuto 18 del segundo tiempo y tuvo una actuación aceptable. El volante colombiano aportó todo su fútbol y temperamento para que su equipo sacara un valioso empate ante el poderoso Real Madrid.



Ulloa, al minuto 60, abrió la cuenta para el Almería y Esteban Granero anotó la igualdad a los 77. Triste empate del equipo merengue que sigue distanciándose de la punta.