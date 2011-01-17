Aleidys Coll

No es una falsa promoción. No son pajaritos en el aire. El Mundial Juvenil de Tenis que cada año se realiza en Barranquilla reúne a destacados prospectos del deporte blanco. Permite ver hoy a las figuras tenísticas del mañana. Es una pista de despegue de muchos que llegarán a la cúspide.

Andy Murray, Gustavo Kuerten, Marcelo Ríos, Juan Ignacio Chela, Mariano Puerta, Thomas Muster, Yanina Wickmayer, Janna Novotna, Patricia Tarabini y Mariana Pérez Roldán, entre otros y otras, son algunas de las raquetas que han pasado por las canchas de polvo de ladrillo del Country Club, escenario tradicional de esta competencia, que en el 2011 llega a su versión 28.

La Copa Coldeportes-Olímpica, como se llama el torneo este año, arranca hoy, a partir de las 9 a.m.

La siembra número uno en el cuadro masculino será el boliviano Hugo Dellien, quien acaba de coronarse campeón en Caracas, Venezuela, sede de la primera parada de este Circuito Mundial que recorre toda Sudamérica. Barranquilla es la segunda estación.

Dellien, que el 2010 pasó por La Arenosa, ocupa el octavo lugar en el ranking mundial sub 18. Sin duda que será uno de los tenistas a seguir por su experiencia y calidad.

La argentina Victoria Bossio, que ocupa el puesto 50 en el escalafón orbital, es el punto de referencia entre las mujeres.

Bossio chocará con rivales de peso como la colombiana Yuliana Lizarazo, 130 en el ranking juvenil y 500 en el escalafón profesional de la WTA.

La caleña es la raqueta colombiana en la que están cifradas todas las esperanzas de título. De igual forma, se espera una buena participación de la barranquillera María Paulina Pérez, mejor conocida como la mella.

María Paulina, dueña de grandes cualidades deportivas y constante crecimiento, podría cumplir una destacada actuación en sencillos y en dobles al lado de su hermana Paula Andrea.

Un total de 17 tenistas nacionales participarán en este importante certamen, 8 mujeres y 9 hombres. Andrés Alban fue el último en conseguir su pasaporte al cuadro principal al imponerse ayer al brasileño Fabio Costa en el qualy o clasificatorio.

Costa fue de los pocos jugadores del país de la samba que sucumbió en esa etapa previa que se disputó entre sábado y domingo. Brasil logró instalar el mayor número de raquetas en el cuadro principal.

Los locales

Cuatro tenistas de la Liga del Atlántico tomarán parte del Mundial Juvenil a través de unas cartas de invitación. Las mellas Pérez, María Paulina y Paula Andrea; y Juan Sebastián Mariño y Santiago Gutiérrez tendrán la oportunidad toparse con raquetas internacionales. Maryori Franco, que llegó hasta una semifinal, es la representante local que más lejos ha avanzado en la competencia.