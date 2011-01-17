Johnny Hoyos

Colombia y Ecuador darán hoy el puntapié inicial del Grupo B del Campeonato Sudamericano Sub-20 de Perú, que comparten también Brasil, Paraguay y Bolivia, clasificatorio para el Mundial de la categoría de Colombia-2011 y los Juegos Olímpicos de Londres-2012.

Colombianos y ecuatorianos se verán las caras a partir de las 7:00 p.m. en el estadio Jorge Basadre de Tacna.

Los dirigidos por Eduardo Lara buscarán alcanzar una de las dos primeras plazas dispuestas para los Juegos Olímpicos de Londres en el 2012 como campeón o subcampeón del Sudamericano.

Colombia lleva entre sus jugadores destacados a Luciano Ospina, Michael Ortega y Edwin Cardona, aunque no contará con James Rodríguez y Luis Muriel, quienes no fueron cedidos por sus clubes.

El técnico de la selección de fútbol Sub-20 de Ecuador, Sixto Vizuete, enviará un equipo donde resalta la presencia del mediocampista Juan Cazares y los atacante Edson Montaño y Walter Chalá

Probables alineaciones:

Colombia: Andrés Mosquera; Santiago Arias, Luciano Ospina, Pedro Franco, Sebastián Viáfara, Juan David Cabezas, Didier Moreno, Michael Ortega, Edwin Cardona; Fabián Castillo y Jorge Ramos.

Ecuador: John Jaramillo; Renato Ibarra, Darío Pinillo, John Narváez, Eder Fuertes; Dennis Quiñónez, Fernando Gaibor, Juan Casares, Marco Caicedo; Edson Montaño y Walter Chalá.