El volante de marca Yos Jorge Silva, de 24 años de edad; el volante creativo Carlos Guga, de 27; y el delantero Mario Amaral, de 26 años de edad, no pasaron la prueba con el Barranquilla FC.

Los tres jugadores brasileños que la semana pasada llegaron a la ciudad porque un supuesto empresario los había contactado para que se probaran en el Junior, dejaron de asistir a las prácticas de los Rojos de Curramba y entrenaron el pasado fin de semana con la Universidad Autónoma del Caribe.

El asistente técnico de la U, Dulio Miranda, dijo que tres días es poco para examinarlos. 'Ya no hay tiempo. Si hubieran llegado más temprano tal vez'.