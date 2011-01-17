Brasil, con su estrella Neymar al frente, chocará con el siempre batallador Paraguay hoy en el debut de ambas selecciones por el Grupo B del Sudamericano Sub-20 de Perú-2011, en lo que asoma como el duelo más complicado de esta primera fase para la verdeamarela.

Los auriverdes saldrán al terreno de juego como favoritos amparados en las robustas estadísticas que acreditan su nada despreciable palmarés: 10 títulos alcanzados sobre un total de 25 ediciones que lleva disputado este Sudamericano desde que se inició en 1954.

Los dirigidos por el seleccionador brasileño, Ney Franco, lucirán una poderosa oncena llevando en el ataque a Neymar da Silva Santos, la más reciente joya salida de la cantera del Santos, su club actual. Zé Eduardo (Parma, Italia) es otro de los brasileños que resalta en la nómina.

Del lado de Paraguay el ánimo está al tope y los guaraníes aspiran al título de cara a superar la actuación del subcampeonato logrado en Venezuela-2009.

Medina y Ortega conformarían la dupla ofensiva paraguaya sobre la que recaería gran parte de la responsabilidad de perforar la valla brasileña.