El Heraldo

El programa de actividad física y pedagogía para frenar el sedentarismo Ciclosalud regresa desde hoy en cuatro localidades de Barranquilla a partir de las 8:00 a.m. La iniciativa, que es coordinada por la Secretaría de Salud y el Centro Médico Deportivo En Forma, tiene como objetivo promover buenos hábitos y saludables con la asesoría de instructores y profesionales.

El programa también pretende frenar el sedentarismo e invitar a la ciudadanía a que inicie una rutina diaria de hacer ejercicios durante 30 minutos.

La Localidad Suroccidente tendrá su jornada en la carrera 20 con calles 48 y 53, calle 73 número 39-68, y la calle 56 con carrera 25 en el barro Los Pinos. La Localidad Suroriente tendrá sus puntos en el barrio La Magdalena en la carrera 4 con calle 41 y 32. En la Localidad Metropolitana, en la calle 46 con carrera 1A sur y 15. En Villa Arena, en la carrera 1F entre calles 41B a la 43A. En el barrio Rebolo en la carrera 29 entre calles 17 y 14.

En la Localidad Riomar, en la carrera 74 entre calles 82 y 85. En la localidad Norte y Centro Histórico en las calles 66 y 68 entre las carreras 63 y 65, bulevar Cisneros. Y en el barrio El Recreo, en la carrera 41 entre las calle 57 y la 61.