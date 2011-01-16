Mark Baker/AP AFP

El suizo Roger Federer, número 2 mundial que encara el Abierto de Australia desde mañana —noche en Colombia, lunes en Australia— con el objetivo de ganar y volver a ser número 1, aseguró que no tiene 'ningún problema' en no ser el favorito del torneo ante el español Rafael Nadal, líder mundial.

'Es increíble todo lo que Rafa puede conseguir, por eso es favorito. Será duro para él ganar, pero creo que está preparado para hacerlo', dijo Federer ante la prensa, antes de su estreno en Australia contra el eslovaco Lukas Lacko. 'Voy a intentar seguir de cerca a Rafa y, si tengo una oportunidad, voy a pararle. Pero no tengo ningún problema en no ser el favorito'.

El español Rafael Nadal buscará su cuarto Grand Slam consecutivo y dejó toda la presión a su gran rival. 'No siento una presión especial. Es verdad que quizás tenga esta oportunidad (de ganar los cuatro torneos de Grand Slam seguidos) una sóla vez en mi carrera. Pero no es esto lo que me va a poner presión. La presión es la misma que en todos los torneos de Grand Slam'.

En damas, hay un vacío de poder y acuden un puñado de aspirantes entre ellas las belgas Kim Clijsters o Justine Henin.

Clijsters, ganadora de los dos últimos Abiertos de Estados Unidos, pretende ampliar su cosecha de grandes fuera de Nueva York. Es una de las grandes candidatas, junto a la ex número uno, Henin, finalista en 2010. Y la número, la danesa Caroline Wozniacki, que nunca ha ganado un ‘major’ con dos finales en Estados Unidos y de una Copa Masters.

La cuota de Suramérica será encabezada con los argentinos, con los ex top ten David Nalbandian y Juan Martín del Potro, Juan Mónaco, Juan Ignacio Chela y Gisela Dulko, que jugará ante Wozniacnki. Los brasileños Marcos Daniel Thomaz Bellucci y Ricardo Mello, y los colombianos Alejandro Falla y Santiago Giraldo, y el uruguayo Pablo Cuevas.

28 millones de euros (24 millones de dólares estadounidenses), entregará en premios récord el certamen. Un récord para la historia y un incremento de 3,8 por ciento con respecto al 2010. AFP, EFE