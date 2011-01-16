El Heraldo

Motivado, sereno y pensando en lograr el cupo a los Olímpicos de Londres 2012, se encuentra el volante creativo atlanticense Michael Ortega, uno de los dos jugadores de la selección Colombia Sub-20 que jugará el Suramericano Juvenil de Perú desde mañana.

En los planes del seleccionador cafetero, Eduardo Lara, estaban James Rodríguez y Luis Fernando Muriel, pero ni el club portugués Porto, ni el español de segunda división Granada, prestaron los futbolistas para el certamen se inaugura hoy.

'Ellos son grandes jugadores, han ganado mucha experiencia en Europa, pero tenemos que olvidarnos de James y Muriel. Aquí quedaron hombres que le van a dar mucho a la selección', afirma Ortega.

El joven, formado en las divisiones menores del Deportivo Cali, tiene las condiciones para hilvanar las acciones ofensivas del combinado patrio, labor para la cual dice estar preparado. 'Me siento tranquilo con la confianza que me ha entregado el profe, espero conducir la selección a unos grandes partidos y ayudar a que clasifiquemos a los Olímpicos. Sueño con jugarlos'.

Una de las fortalezas del equipo de Lara es la posesión de la pelota y es en ese estilo, donde Michael promete destacarse.

Esta selección sabe a qué juega, trata de mostrar un buen accionar con efectividad en la recuperación, cuenta Ortega. El mediocampista revela que entre sus compañeros se habla de los rivales de grupo en el Suramericano. 'Ecuador es el equipo más complicado del grupo, es rápido y fuerte. Brasil también enreda, pero me parece más complicado Ecuador, genera mucho fútbol y es muy vertical'.

Dos ‘foráneos’

Michael Ortega y Luciano Ospina son los dos únicos futbolistas de la Selección que juegan en el extranjero. Ospina, de 19 años, debutó el 8 de diciembre pasado en el fútbol de Argentina con Huracán.

Luciano, jugador antioqueño, es técnico y seguro en la marca. Juega de defensa central y espera poner su experiencia.

Ante la baja de James Rodríguez y Luis Muriel, el combinado espera sacar provecho de Ortega y Ospina para buscar el objetivo de llegar a las Olimpiadas de 2012.