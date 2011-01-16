En las transmisiones de los partidos de fútbol por la televisión nos muestran, en el entretiempo y al final del mismo, unos datos estadísticos que incluyen, entre otros, el porcentaje de posesión del balón, los tiros de esquina, los lanzamientos directos al arco.

Bien intencionada tarea de los productores para acercar un ingrediente más a la información que se le desea entregar a los televidentes. Datos objetivos que muestran unos aspectos del juego. Pero cuidado, no dicen quién juega bien o quién juega mal.

Un equipo que tenga mayor tiempo la pelota no necesariamente ha jugado mejor que su rival, sino supo responder para qué se tiene; para distraer, para eliminar rivales y para profundizar y quedar de cara al gol. No supera un equipo a su adversario porque parezca en las estadísticas con más disparos al arco; la peligrosidad de los remates y no la cantidad de estos es lo que hay que considerar.

Después del mundial, el grupo técnico de la Fifa se encargó de elegir a los jugadores con mejor actuación. Y al lado de cada uno de ellos aparecía una referencia estadística, que supongo tenía la intención de justificar la elección. Por ejemplo, de Sergio Ramos, el marcador derecho seleccionado, dicen que llegó al área 31 veces, la más alta cantidad para un jugador en el Mundial. Pero no nos dice, el que llevó las estadísticas de Ramos o el programa diseñado para archivar esos números, qué desenlace tuvieron esas 31 apariciones en el área: si envió el centro preciso a un compañero. Si remató cuando un compañero estaba solitario en posición de gol. Si llegó al fondo, como lo pedía la jugada, o prefirió ir en diagonal teniendo en la vía más adversarios. En fin, estos datos no califican lo más importante: la inteligencia táctica del jugador. La capacidad de elegir la mejor jugada y ejecutarla eficientemente. De Xavi, el cerebral mediocampista, dicen que realizó 669 pases correctamente. Tampoco nos dicen en qué lugar de la cancha, bajo qué circunstancias, con qué grado de dificultad, con mucho o poco espacio, con presión o si ella por parte del rival.

La contabilización de un pase que le llega a un compañero correctamente no significa que sea bueno, si había otra mejor opción. La estadística, meritorio recurso que deja una señal, pero no explica nada si no se entiende el juego. En el fútbol, el frío y objetivo número ayudará o confundirá, de acuerdo al nivel de comprensión del juego que se posea.