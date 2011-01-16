El Heraldo

Desde las 9:30 a.m de hoy. El Club Lagos de Caujaral tendrá el acto inaugural de la re adecuación de sus 4 principales canchas de tenis en polvo de ladrillo.

La programación comprende una celebración religiosa, juegos de exhibición de varios participantes en el mundial juvenil de tenis y un día para compartir en la terraza Reydar Ostbye desde donde se observa una excelente panorámica de las cuatro canchas re adecuadas.

María Paulina Pérez y la ecuatoriana Nicole Martínez se estrenarán las canchas en las que cada Julio se disputa el torneo nacional élite de tenis. También se podrá ver al crédito barranquillero Juan Mariño.

Juan Amín Hernández, gerente del Caujaral facilitó las instalaciones del club para que los participantes en el evento orbital junior de la ITF que se efectúa desde el sábado en la ciudad, practiquen allí.

Dentro de los planes a mediano plazo del club está incentivar la práctica del deporte en los colegios aledaños.

'Hemos hecho varias inversiones en la parte deportiva y tenemos convenios establecidos con varios colegios para traer al club escuelas de formación de golf y ecuestre', apuntó Amín.

Los primeros grupos de niños en ir a recibir clases lo harán entre el 9 y el 13 de febrero, los de equitación. Mientras que los golfistas lo harán en marzo.