Rodallega le dio la ventaja parcial al Wigan con un gol en el minuto 13 del segundo tiempo. El delantero colombiano aprovechó un pase al centro del área y con un toque suave envió el balón por encima del portero del Fulham.

Sin embargo, el conjunto visitante logró el empate a cinco minutos del final, por intermedio de Andrew Johnson, quien disparó junto al palo izquierdo.

Por su parte, el Chelsea ganó esta tarde su primer partido en la Liga inglesa desde el 10 de noviembre ante el Blackburn del ex madridista Michel Salgado por 2-0, mientras el argentino Carlos Tévez salvó al Manchester City para asegurarse la victoria en casa y colocarse líder provisional.

El conjunto de Carlo Ancelotti se mantuvo escaso de ideas durante toda la primera parte, aunque sí logró dominar en posesión de balón prácticamente todo el encuentro, correspondiente a la vigésima tercera jornada de la Premier League.

Las llegadas del Blackburn, equipo al que regresó esta semana como cedido del City el paraguayo Roque Santa Cruz, fueron muy pocas, pero una de ellas causó gran peligro y requirió la magistral intervención del guardameta checo Petr Cech.

A partir de ese momento, hacia el final de la primera mitad, los locales despertaron y se mostraron más decididos en el ataque.

Hubo que esperar hasta después de la reanudación para que Branislav Ivanovic abriera el marcador (minuto 57), que Nicolás Anelka se preocupó en condecorar con otro tanto en el 76 para garantizar los tres puntos y ascender una posición en la tabla, hasta la cuarta.

La fecha de hoy podría haber sido el punto y final de la mala racha que experimentaba el Chelsea desde noviembre, muy distinta a la del City, que adelantó este sábado al Manchester United para situarse líder provisional.

El combinado de Eastlands, dirigido por Roberto Mancini, empezó perdiendo en casa contra el Wolverhampton al encajar el primer gol del partido a cargo de Milijas, pero el capitán 'blue' Carlos Tévez resurgió para convertirse en máximo goleador de la Premier, al alcanzar a Dimitar Berbatov, con 14 tantos.

El albiceleste firmó dos goles esta tarde que, sumados a otros dos anotados por los hermanos Touré, de Costa de Marfil, permitió remontar al rival. El marcador llegó a situarse 4-1, pero los visitantes se encargaron de acortar distancias hasta el 4-3.

El campeón del mundo David Silva hizo su regreso en este partido tras quince días de baja por un leve golpe en la rodilla en una cita el día de año nuevo.

El resto de partidos se resolvieron con un triunfo por 2-0 del Stoke frente al Stoke y otro del West Bromwich Albion ante el Blackpool por 3-2.