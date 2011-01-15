ARCHIVO

La búsqueda del nueve deparó ayer una gran sorpresa. El elegido es Ruud Van Nistelrooy. El jugador holandés, que actualmente milita en el Hamburgo de la Liga alemana, reúne todas las condiciones que busca la dirección deportiva y la Junta Directiva: conoce la casa, habla español y su periodo de adaptación será muy corto. Además, es un contrastado goleador y podría regresar sin ningún coste.

Valdano lo dejó claro después del partido de Copa ante el Atlético: 'Estamos explorando el mercado. Vamos a ver si encontramos algo a nuestra medida que nos ayude estos seis meses. Buscamos un delantero centro que esté dispuesto a echarnos una mano...'.

Van Nistelrooy se ha convertido en la mejor opción para el Madrid, que también piensa en otras posibilidades. Si falla el fichaje del holandés, la opción que más gusta es la del canterano Rodrigo, pichichi del Castilla la temporada pasada y ahora cedido por el Benfica al Bolton tras traspasarlo el Madrid al club portugués el pasado verano por seis millones de euros. Costaría repescarlo 12 millones, aunque también podría venir como cedido hasta el 30 de junio. También se ha llegado a hablar de Szalai, pero esa opción ha perdido fuerza.

Florentino y su Junta sí tienen claro la filosofía de este refuerzo: 'El nueve que venga tiene que ser de la casa o bien canterano o bien alguien experimentado que conozca esta camiseta. No queremos aventureros y caros'. Por eso Van Nistelrooy y Rodrigo son los preferidos.

Actualmente, las 25 fichas de las que dispone el Madrid están ocupadas. La plaza vacante las obtendrían mediante la salida de Diarra o de Mateos. En el caso de Mahamadou Diarra, al que quiere el Málaga, el problema para su salida es que pretende cobrar la totalidad de la ficha que le corresponde (2,8 millones limpios por esta temporada). Termina contrato este 30 de junio.

Van Nistelrooy tiene muchas ganas de acabar su carrera deportiva en España y por el amor que tiene al Madrid, en el que marcó 64 goles en 96 partidos, ve bien terminar el año en el conjunto blanco. Ya lo ha planteado en las oficinas del Hamburgo, pero ha recibido la una negativa por respuesta.

Fue traspasado al Hamburgo en el mercado invernal 2010. Se fue con la carta de libertad. El Madrid ha preferido mantenerse al margen. Lo ha dejado todo en sus manos, ya que no está dispuesto a pagar ni un euro después de que lo dejara ir con la carta de libertad. Será el delantero quien tenga que convencer a su actual club para volver al Madrid un año después. La respuesta del Hamburgo a Van Nistelrooy ha sido la siguiente, según reflejaba ayer Kicker: 'No podemos dejar que te vayas porque nuestros otros dos delanteros, Guerrero y Petric, están lesionados, y Son Heung-Min está en la Copa de Asia... Nos pillas con el pie cambiado'. Por su parte el agente del jugador, también según medios alemanes, ni confirmó ni negó la noticia al ser cuestionado por los periodistas.