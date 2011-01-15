MAURICIO MORENO /bogota ARCHIVO

La novela Macnelly Torres está muy cerca de llegar a su fin. Colo Colo y Atlético Nacional firmaron un pre acuerdo y el jugador barranquillero llegará este fin de semana a territorio antioqueño para firmar el contrato oficial que lo une al equipo verdolaga.

La negociación, que duró más de 10 días en resolverse, tomó varios rumbos. Cuando ya la llegada del jugador a Nacional era un hecho salió una supuesta propuesta del fútbol brasileño (Vasco da Gama) y otra de un club de Qatar. Nacional manejó otras alternativas por si ‘Mac’ no llegaba como la del volante argentino Martín Morel o la del vallecaucano ‘Caracho’ Domínguez, pero siempre mantuvo las esperanzas de convencer al equipo ‘Cacique’ de la llegada del barranquillero.

Ayer el rumbo de la historia cambió abruptamente: los presidentes de ambos clubes, De la Cuesta y Mackenna, se contactaron y cerraron el traspaso del Macnelly que llegará a préstamo por un año.

'Quedo tranquilo, voy a tratar de hacer un buen papel en Atlético Nacional y llegar a la selección colombiana. Este es uno de los clubes más grandes de mi país', dijo Torres.

El jugador barranquillero inició su carrera en Atlético Junior (2002- 2005) con el que fue campeón en el torneo Finalización 2004. Después pasó al Cúcuta Deportivo con el que conquistó el título de 2006. Jugó la Copa Libertadores del año siguiente con el onceno motilón y alcanzó a disputar la semifinal del torneo.

Su actuación lo catapultó a la vitrina internacional y por eso el Colo Colo puso los ojos en el armador que además, subió al pódium del Mundial Juvenil de 2003 en Emiratos Árabes e integró la Selección absoluta desde la Copa América de 2007.

El 'Cacique' compró los derechos deportivos del volante de 26 años en US 2.2 millones y de esta forma el barranquillero se convirtió en la contratación más costosa en la historia del fútbol chileno. Con el 'Blanco y Negro' ganó los torneos Clausuras 2008 y 2009 y la Copa Banco Estado en 2010.

Con la incorporación de Torres, que vendrá a realizarse los exámenes médicos este fin de semana, Nacional cierra el libro de fichajes en el que inscribió a Édgar Zapata, Román Torres, Danny Aguilar, John Valencia, Carlos Rentería y Yovanny Arrechea.