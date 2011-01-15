MANU FERNANDEZ/AP Manu Fernandez/AP

El Barcelona de José Guardiola, que ha batido todos sus récords en el pasado, está en disposición de superar mañana, ante el Málaga, dos nuevos retos: la de puntos al término de una primera vuelta y la de partidos invicto en su historia.

Si los barcelonistas se imponen al conjunto de Manuel Pellegrini habrán batido el récord de puntos del campeonato al término de la primera vuelta.

Ahora el Barça suma 49 puntos y alcanzaría 52, récord absoluto en una Liga con veinte equipos, superando la anterior plusmarca de 50 puntos.

En el caso de no perder frente al Málaga, los de Pep Guardiola conseguirían mejorar un registro como invicto que ya igualó el pasado miércoles con la victoria copera ante el Betis (5-0).

Hasta la fecha, el Barça ha encadenado 27 encuentros sin perder, entre Liga, Liga de Campeones y Copa del Rey, algo que no ocurría desde la temporada 1973-74 y que firmó el equipo entrenado por Rinus Michels y dirigido en el campo por Johan Cruyff.

La última derrota de los azulgrana esta temporada data del 11 de septiembre, cuando el Hércules ganó en el Camp Nou. Desde entonces, los de Guardiola han sumado 22 victorias y 5 empates para liderar la Liga, clasificarse para los octavos de final de la Liga de Campeones y acercarse a las semifinales coperas.

Ante el Málaga, presumiblemente, se verá el último partido de Gabi Milito como jugador barcelonista. El argentino, después de un complicado periodo como azulgrana, recalará en el Málaga, en una operación que se podría cerrar durante el fin de semana.

Frente a los andaluces, Guardiola podría volver a contar con su teórico equipo titular. El contundente 5-0 en la ida copera ante el Betis, que garantiza prácticamente al Barça el pase a la siguiente ronda, le permitirá dar descanso a sus mejores hombres en el partido entre semana frente a los béticos.

Por ese motivo, mañana podría apostar por sus mejores hombres, con la posibilidad de que Javier Mascherano pudiera entrar por Sergio Busquets en el mediocentro.

Si juega de salida Andrés Iniesta, el albaceteño se convertirá en el jugador azulgrana de campo, que ha sido titular en todos los partidos de la primera vuelta del campeonato.

El Málaga, por su parte, buscará dar la sorpresa ante el líder que le sirva para distanciarse de los puestos de descenso y se aferra a la esperanza de intentar emular al Hércules, que ganó 0-2 en Barcelona, o al Mallorca, que consiguió arrancar un empate.

Los antecedentes son negativos para el conjunto malagueño, ya que solamente ha ganado dos veces y ha empatado una de las veintinueve ocasiones en las que se han medido en el Camp Nou.

El técnico Manuel Pellegrini podrá contar con el último fichaje hasta estos momentos, que no pudo debutar contra el Athletic, el delantero brasileño Julio Baptista, que ya tiene en regla toda la documentación, aunque es previsible que no esté en el once titular.

Pellegrini tendrá que decidir si regresa al equipo titular el centrocampista portugués Eliseu Pereira, que se perdió el encuentro frente al conjunto bilbaíno por acumulación de amonestaciones, o continúa con los mismos once jugadores que igualaron a un gol.

También tiene la duda del defensa Jesús Gamez, con problemas físicos, por lo que esperará hasta última hora para decidirse por los que van a ser alineados desde el principio.

El defensa brasileño del Málaga Weligton, comentó que el equipo viaja a Barcelona 'con ambición', ya que cuentan con 'armas para poder ponerles en apuros', aunque ha reconocido que el enfrentamiento contra el conjunto azulgrana 'será muy difícil porque ellos son el mejor equipo del mundo y están en un gran momento'.

En este sentido, consideró que el Málaga 'tiene recursos para llegar arriba y crearles ocasiones', ya que en ataque 'contamos con delanteros muy rápidos y con calidad que esperemos tengan la mejor de las tardes'.