Natacha Pisarenko/AP AFP

El piloto qatarí Nasser Al Attiyah (Volkswagen) se convirtió hoy en el nuevo ganador del Dakar, mientras el español Carlos Sainz (Volkswagen) se adjudicó la última etapa, entre Córdoba y Buenos Aires.

Al Attiyah fue segundo a solo 38 segundos del madrileño y acabó la prueba con una ventaja de 49 minutos y 41 segundos en la general sobre el segundo clasificado, el surafricano Giniel De Villiers (Volkswagen).

Sainz quedó tercero a más de una hora de su compañero de equipo después de quedar fuera de la batalla por el título en dos jornadas negras en las que cometió errores de navegación y sufrió problemas mecánicos.

El español y su copiloto, Lucas Cruz, consiguieron su séptimo triunfo de etapa en este Dakar, por delante de Al Attiyah y del polaco Krzysztof Holowczyc (BMW).

De Villiers, que tenía el segundo cajón del podio casi asegurado, consiguió la cuarta plaza y el francés Stéphane Peterhansel (BMW), que estaba a veinte minutos de arrebatarle el tercer lugar a Sainz, fue sexto a casi tres minutos del español.

La decimotercera y última jornada del rally no deparó ninguna variación importante en la clasificación general y los Volkswagen de Al Attiyah, De Villiers y Sainz copan el podio que se celebrará mañana en Buenos Aires.

Peterhansel y Holowczyc quedaron cuarto y quinto respectivamente, mientras que la sexta plaza fue para el otro Volkswagen en competencia, el del estadounidense Mark Miller.

El primer piloto suramericano en la clasificación es el brasileño Guilherme Spinelli (Mitsubishi), que finalizó en la novena posición. EFE