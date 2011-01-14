En el deporte; en todos los deportes hay unos hechos por demás dicientes, aunque a veces no trascendentes, hasta cuando un protagonista decide más adelante revelarlo. Mientras están en rescoldo el público no los conoce. Los llaman 'béisbol por dentro' o 'boxeo por dentro', que en este último caso lo vamos a develar, porque igualmente han sido develados por el periodismo deportivo que allende los mares pudo conocerlos, que nadie mas y menos que menos quienes estamos bastante lejos de los reflectores para poderlos conocer en sus intimidades.

Resulta que pocos días antes del sonado combate entre el mexicano Antonio Margarito y su implacable castigador, Manny Pacquiao, el primero y su cuadrilla se burlaban canallescamente de Freddie Roach, el hombre que entrena y prepara a Pacquiao en todas sus peleas, quien sufre del Mal de Parkinson. El Margarito – el mismo que fue sancionado por haberle agregado a su vendaje cuando fue a pelear con Shane Mosley unos elementos prohibitivos y por eso no puede pelear en varios estados de USA, tuvo la osadía y la desconsideración más inaudita de burlarse en un video de la enfermedad que padece Roach.

A Pacquiao no solo no le hizo la menor gracia las burlitas de Margarito, sino que en su círculo íntimo les dijo que a Margarito le iba a salir muy caro esas burlas contra su entrenador, en cuanto se vieran en el ring. Pacquiao es hombre que se tiene a sí mismo una fe tremenda, una confianza en sus puños como el más optimista cultor del boxeo. Por eso le prometió a su entrenador que le castigaría hasta en forma despiadada, esas burlas del Margarito.

Ya los amantes del boxeo saben cuanto y como cumplió Pacquiao su cometido. Le dio al mexicano la golpiza de su vida. Jamás boxeador alguno había castigado a Margarito como lo hizo frente a él el púgil filipino. Tanto así, que ya Pacquiao llegó a olvidarse en pleno ring de su sed de castigo, al ver que Margarito se bamboleaba y cogía todo lo que le tiraba su contendor, que le abrió los guantes al referee, en una seña entre boxeadores que le dice al tercer hombre en el ring,

'¿usted qué espera para parar esto? ¿Que lo mate? La misma seña que le hizo Max Schmeling al referirse Donovan, cuando en el primer combate tenía a Joe Louis como trapero, limpiando el piso. Hasta cuando tuvo que noquearlo, mediante conteo en el round 13.

Tienen aquí, pues, nuestros lectores un drama tras el telón, por el cual a Margarito le salió cara su burla, ya que hasta a cirugía fue llevado para salvarle un ojo que Pacquiao le había convertido en chicharrón!.