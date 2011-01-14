Internet

Oriente Petrolero, rival de Junior en la Copa Libertadores de América, aseguró a su Conejo (pero no Jaramillo) para reforzarse de cara al máximo torneo continental de clubes. El nuevo jugador del equipo de Santa Cruz de la Sierra es Juan Carlos Arce, hábil delantero boliviano que militaba en el fútbol ruso.

Para el arco, el club boliviano concretó al uruguayo Michael Etulain del Miramar Misiones. Otro de los extranjeros confirmados es el volante argentino de segunda línea, Marcelo Aguirre, quien estuvo en Rosario Central.

Oriente Petrolero enfrentará el próximo lunes 17 a La Paz FC, como local, en juego que cierra la primera jornada del torneo adecuación boliviano. Para ello Cuffaro Russo confecciona su once titular. con el sistema 4-4-2. RCG