Alberto Martín/EFE EFE

Mañana, reunión de delegados y partido amistoso

El torneo de egresados de la Normal Superior la Hacienda celebrará una reunión de delegados, a las 3:30 p.m. en la cancha de fútbol de la institución, para los equipos que participarán en la III edición del certamen. Mañana, la Promoción 90, tercero en el torneo de 2010, tendrá partido amistoso a las 5 p.m. en la cancha sintética del colegio Americano. Americano en la carrera 38.

Docty Jiménez y Team Rentería jugarán por pase a la final

El torneo amistoso de béisbol junior (jóvenes menores de 16 años), que organizan padres de familia de clubes afiliados a la liga de béisbol del Atlántico, en el estadio Tomás Arrieta, celebrará hoy la semifinal entre Docty Jiménez y la Academia Team Rentería. La primera bola se lanzará a las 10 a.m., el ganador jugará la final con el club Once de Noviembre, el domingo. Barranquilla

Copa Italia

La Juventus logró su paso a los cuartos de final de la Copa Italia al vencer 2-0 sobre el Catania con goles de Milos Krasic y Simone Pepe.