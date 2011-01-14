El tren del tenis rumbo al profesionalismo empieza a pitar para las hermanas María Paulina y Paula Andrea Pérez. Siente su expectativa con miradas reflexivas, cierta ansiedad, cosquilleo en el estómago y 'nervios' tres días antes de comenzar El XXVIII Torneo ITF Junior 2011 de Tenis Coldeportes-Olímpica.

El evento más esperado del tenis en las canchas de polvo de ladrillo del Country Club es la primera estación en el camino de las Pérez para escalar en la ITF Juniors (Federación Internacional de Tenis) y después a torneos profesionales.

María Paulina no oculta la tensión por empezar en casa, más con las flores que le ha lanzado Antonio Cordonier, director de la Liga de Tenis del Atlántico, en la presentación del certamen.

'Es junto a la ecuatoriana Doménica González, dos tenistas con un futuro grande'. María Paulina se queda sin palabras. 'Que digo… Me agrada que tenga ese concepto, quiere decir que confía en mí, pero pueden pasar muchas cosas'.

Cordonier se le ilumina sus ojos de mar al definirla como una jugadora que puede llorar en la derrota. 'Pero es capaz de levantarse y puede ganarle a esa misma rival'.

Desde abril del año pasado, Antonio Cordonier, director técnico de la Liga de Tenis del Atlántico, tenía claro que las hermanas Pérez debían emprender el camino al profesionalismo.

Recuerda el entrenador argentino, que hizo un ejercicio para planificar el segundo semestre del 2010. A las mellas les preguntó ¿cómo se veían en un futuro? ¿Qué metas querían alcanzar? ¿Qué necesitaban para alcanzar el objetivo?

Para Cordonier, las respuestas sumaban a su análisis de calificar que la categoría sub 16 en Suramericana es de bajo nivel. 'Las niñas maduran más rápido que los hombres y eso se ve en el tenis. Jugadoras de 15 años que juegan en el profesionalismo'.

Paula Andrea se siente presionada. 'Tengo pensamientos sobre si perderé constantemente, pero estamos para jugar y tener más experiencia'.

A ese horizonte se enfrentarán las Pérez, que el lunes cumplirán 15 años; jugadoras de más golpeo, mejor físico, técnica, primer saque, control, movilidad y sueltas en la tierra batida, como se le conoce a la superficie de polvo de ladrillo. 'Es un cambio en todo', admite Paulina.

'Hasta en la comida. Ya no podemos comer tanta grasa y estamos haciendo gimnasio', agrega Paula Andrea. 'La bola es más lenta y hay que estar pila con los pies, muy pendiente. Hemos mejorado notablemente y hay que dar más. El primer saque, por ejemplo, tiene que ser bueno, para evitar que las rivales tengan control. Hay que estar en la cancha para vencer miedos'.