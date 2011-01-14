Jairo Buitrago

La Liga de Karate del Atlántico le apuesta a las categorías menores y una muestra de su trabajo son los resultados del Torneo Nacional que organizó la Liga de Bolívar en Cartagena. Lograron el primer lugar por equipos con 37 deportistas, 20 finales ganadas, 9 segundo lugares y tres terceros lugares.

Los entrenadores Giomar Peralta, Eduard Ojeda y Vladimir Berdejo señalaron a Shanee Torres en 12 y 13 años, July Locarno en 16-17 y Luz Locarno, en 18-20 entre los más destacados por sus triunfos en kata y kumite.