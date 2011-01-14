El XXVIII Torneo ITF Junior 2011 de Tenis Coldeportes-Olímpica empezará el lunes con juegos desde las 9 a.m. en sencillos, y una de las cartas de Colombia para llegar a la final es Yuliana Lizarazo.

La organización la mencionó ayer en el lanzamiento entre una de las favoritas con la argentina Victoria Bossio, que fue inscrita con un escalafón 90 en la ITF.

Lizarazo tiene la admiración de las tenistas de la Liga del Atlántico, María Paulina y Paula Andrea y por ser a sus escasos 15 años integrante del equipo de Colombia en la Fedcup.

Carlos Díaz, árbitro oficial del certamen, destacó que los jugadores inscritos para el cuadro principal buscan mantener su clasificación. Sobre las condiciones de temperatura y clima, se espera que no haya tanto viento. 'Se espera que amaine la brisa. El ganador en sencillos se llevará 150 puntos ITF', señaló Díaz.

Siete colombianos comenzarán el cuadro de clasificación mañana y entre ellos los barranquilleros Juan Sebastián Mariño y Santiago Gutiérrez.

Margarita de Duncan, de la Liga de Tenis, destacó que habrá transmisión para la final de sencillos.