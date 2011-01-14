El Heraldo

Michael Ortega (Palmar de Varela, Atlántico); Gustavo Cuéllar (Soledad, Atlántico) Miguel Julio (Santa Marta) y Jorge Ramos (Cartagena), son los representantes de la costa en la selección nacional de fútbol sub 20 que partió ayer a Perú, sede del campeonato suramericano de la categoría, el cual otorga dos cupos a los Olímpicos de Londres.

Los caribeños dicen que en el equipo de Eduardo Lara no se marcan regionalismos y existe mucha unión entre los representantes de distintas zonas del país. Jorge Ramos es el único que actúa en un equipo costeño, el Real Cartagena.

'Lo bueno de este grupo es que somos muy unidos. Acá costeños, cachacos y paisas sabemos lo que nos estamos jugando. Tenemos una gran familia con toda la selección, estamos es mirando la meta de ir a los Olímpicos', le dijo a EL HERALDO, Michael Ortega antes de montarse al avión.

Ayer al mediodía, la selección recibió la visita de Fransisco Maturana, y El Bolillo Gómez, dos días atrás el presidente de la República Juan Manuel Santos, también los acompañó.

'Esa fue una experiencia muy linda haber estrechado la mano y haber podido hablar con el Presidente', dijo Miguel Julio, defensor del DIM.

Lo jóvenes de la selección se han preparado para la competencia en medio de la victoria. Del segundo puesto no bajaron en cada torneo internacional que jugaron durante el 2010.

'Hemos demostrado que somos superiores a todos los equipos de Suramérica, pero vamos desconfiados, todos son saben jugar y defender muy bien', dijo el volante de marca del Deportivo Cali, Gustavo Cuellar.

Colombia rompe fuegos en el torneo ante Ecuador, este lunes a las 7:00 p.m.