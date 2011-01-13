En el historial pugilístico hubo un campeón mundial de reciente data (se pueden tranquilizar los intensos y majaderos del patio, que no se van a fastidiar porque no se trata de un campeón de tiempos remotos) que fue un caso único como inexplicable,

dado que llegó al boxeo y se fue de éste sin que nadie pudiera decir que tuvo una pelea perdida, pues al uso del gran Rocky Marciano las ganó todas y como Marciano pudo haber hecho muchos combates mas y luego, si, irse de las paralelas, habiendo limpiado la división de todos los pesos.

¿Y su nombre cuál es? Digan primero mentalmente todos los que se ocupan de leernos en este periódico, que se rinden, porque no conocen al Fulano. Bien, ya dicho eso, su nombre es Lennoz Lewis, un púgil que lucía siempre bien parado; que no estaba nunca en el ring donde no debería estar, por consiguiente siempre le levantaban el brazo al final de la contienda boxística. Las veces pocas que ganaba por veredicto de los jueces, porque otras tantas veces era proclamado vencedor cuando su adversario aun estaba en la lona, rumiando la paliza recibida.

¿Y entonces qué? ¿Qué de qué, maestro? Hombre, sencillamente, que Lewis, por fas o por nefas, nunca alcanzó la admiración de los públicos. Cierto que era un boxeador bastante mecánico, pero mecánicos y terriblemente ganadores y aceptados por los aficionado los ha habido en el historial del Arte de Fistiana.

Entonces, ¿por qué cogerla con Lennox Lewis? La gente era fría con él; los promotores a cogerlo abajo con el argumento que 'no levantaba presión', para así remunerarlo mal.

Involuntariamente el propio Lewis contribuía a la situación. Noqueaba y se quedaba un poco estático, como si aquello fuera algo por demás corriente. Lewis se parecía mucho a Joe Louis, que los tumbaba sin que un músculo de su cara hiciera aparición. La diferencia estaba en que Lewis llegó al mundo pugilístico cuando ya la ('histeria' apreciada pantallista, no historia) se había desbordado en todos los deportes, con esos monicongos haciendo muecas y piruetas porque ganaron una pelea o hicieron un gol, que es lo que le gusta a otros muñecos en las gradas de los estadios. Y el que finalmente se fastidio de ganar y no ser aclamado fue Lewis. Limpió la división, noqueando a un Tyson al que muchos todavía le temían y luego liquidó a McCall y dijo adiós, cuando era mucho lo que podía dar.

Así, lánguidamente, sin provocar ni unas míseras palmas, se fue del boxeo la última figura de gran relieve en los pesos completos, para dejar el casillero de los iguanodontes con púgiles de segunda fila, que reinan por las dimensiones físicas que los adornan y también porque en el casillero de los heavys no hay sino bultos y no otra cosa.

Jamás había visto anteriormente un panorama tan carente de valores como ahora. Y de eso sabrá Dios quién tenga la culpa.