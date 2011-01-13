Johnny Hoyos

El lateral Jamell Ramos ya entrena con el Olimpia de Paraguay

Jamell Ramos y el defensor paraguayo Julio César Cáceres comenzaron a entrenar ayer en Olimpia tras arreglar sus contratos. Ramos ya tiene todo finiquitado para jugar por El Decano del fútbol paraguayo. Otros dos colombianos reforzarán al conjunto guaraní: el defensa central Francisco Nájera y el lateral Vladimir Marín. De igual forma el arquero Aldo Bobadilla.

Juan Manuel Santos participó en entrenamiento de la sub 20

El presidente Juan Manuel Santos dejó el traje elegante, vistió el uniforme de la selección de Colombia que se alista para el Sudamericano Sub20 y jugó algunos minutos en la práctica de ayer. El mandatario se trasladó al Centro de Alto Rendimiento de Bogotá, y departió con el técnico Eduardo Lara y los jugadores. Santos, aficionado al golf, hizo algunos ejercicios de calentamiento y luego con el uniforme del combinado jugó unos minutos.

Esposa de Salvador Cabañas confirma acuerdo con América

María Lorgia Alonzo, esposa del ex futbolista paraguayo Salvador Cabañas, confirmó ayer que llegó a un acuerdo amistoso con el club mexicano para finiquitar la desvinculación legal del deportista que no juega desde el año pasado cuando fue atacado en un bar. El atentado le dejó una bala en su cabeza e inhabilitado para seguir en el fútbol. 'Llegamos a un acuerdo para cobrar la deuda'.