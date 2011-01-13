Archivo particular

Manuel Sánchez es la voz autorizada y creíble del microfútbol en Colombia. Es el cerebro del despegue de este deporte con el salto al profesionalismo y sus ligas rentadas, y ayer pasó ayer por Barranquilla para invitar a la Liga de Fútbol de Salón del Atlántico y su nuevo comité ejecutivo, a recuperar el protagonismo.

'La Liga dejó de caminar y perdió el paso del microfútbol con el resto del país. El 2009 fue un año perdido tras el fallido intento del club los Tiburones, ahora con el cambio de comité, creo que era la mejor oportunidad para que tengan el reto de un equipo masculino y femenino en la Copa Postobón'.

El Mundial de Fútbol de Salón se celebrará en marzo en Colombia y Sánchez lamentó que Atlántico no tenga jugadores en la selección nacional. 'La región produce jugadores para ser seleccionados. El año pasado participaron en torneos, pero no estuvieron a ala altura. El microfútbol del Atlántico tiene que volver a ser competitivo. Este año hay eliminatoria a Juegos Nacionales y necesitan un nuevo proceso, porque no tienen jugadores en mayores'.

Sobre la propuesta de volver a participar en la Copa Postobón, que comenzará en abril en varones, y en julio para mujeres, Sánchez precisó que la organización del torneo apoyará con su conformación.

El entrenador Édgar Blanco es uno de los cree hay jugadoras para un equipo de damas. 'Hay unas 30 niñas para escoger y la Copa Postobón nos ayudaría en los refuerzos, en posiciones como el arquero y conseguir extranjeros. Lo primero que tenemos que hacer sólida es nuestra estructura y en todas la categorías para levantarnos'.

Con Blanco, el comité ejecutivo de la Liga lo conforman, Jairo Durán, Néstor Cortés, Leonardo Castro, Miguel Jaramillo y Teófanes Torregrosa. NRM