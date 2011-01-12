Nos ha conmovido de verdad una crónica aparecida en el diario floridiano Nuevo Herald de Miami sobre un personaje legendario del béisbol AC de Cuba; no ante Cristo, sino Ante Castro, que no es lo parecido sino lo significativo del caso, al referirse el periodista Marino Martínez al pelotero cubano Andrés Fleitas, con quien simpatizábamos cuando éramos jóvenes, aunque no bellos, que nunca fuimos y que jamás habríamos sido, ni con la ayuda del mejor cirujano plástico del mundo.

Con esa emoción nuestra iba pareja la sorpresa de saber que Fleitas aún está vivo, con sus 94 años entre sus corvas. Fleitas jugó siempre una posición que desgasta como pocas físicamente, como fue su la receptoría del Club Almendares, el club mas querido de la afición cubana, o al menos el que mas aficionados matriculados tenía en aquellos años 40 y subsiguientes. Un béisbol que era estandarte en todo el caribe, hasta cuando llegó un Fidel Castro, quien nunca ha explicado por qué prohibió un béisbol profesional que nunca le pidió un centavo a ningún gobierno cubano y con seguridad que él también estaría incluido.

Fleitas fue siempre un catcher todo corazón, como todo vigor físico, obviamente, que sin éste no se puede ocupar esa posición. Fue el receptor preferido de Max Lanier, un lanzador zurdo como ningún otro se pudo ver en todo el Caribe, por aquellas calendas. Lanier era gringo, pero con una chispa latinoamericana. No hay un pitcher gringo, en ningún béisbol, ni en las Grandes Ligas, que quiera volver al montículo a las 24 horas de haberle ganado al cabo de 9 innings un juego decisivo al Habana, emparejando la serie por el banderín, para ir al día siguiente al juego al 'juego de todos los juegos' por el título.

Por supuesto, una actitud de esas características tenía que provocar un hervidero de la madona aquella noche en el estadio del Cerro. Y Lanier, con solo 24 horas de descanso volvió a tupir de curvas a la Habana como las hubiese querido tener Mae West, el cuerpazo cinematográfico de los años 30, y volvió a ganarle a los habaneros por 9 a 2. Pero dejemos a Lanier, que de Fleitas es que queremos hablar hoy, un catcher que pudo haber llegado a las Grandes Ligas, pero se atravesó una oferta de Jorge Pasquel, el multimillonario azteca que puso a templar al gran circuito de EE.UU. Pasquel le ofreció a Fleitas 20 mil dólares de aquellos tiempos a y de una vez arrancó como un 'jet' para aquel béisbol que jamás se ha vuelto a ver en México.

Fleitas decía que con aquel sueldazo pudo comprar su casa en Cuba. Eso sí, el haber saltado hacía 'los manitos' le trajo una prohibición de varios años para jugar en USA. Y cuando ya pudo jugar allá, no era el Fleitas de acá, esto es, de Cuba.

Ante la longevidad luminosa de Fleitas (longevidad con lucidez) nos inclinamos con respeto y con alborozo.