Archivo

Pregunta: ¿Qué fue lo que pasó con Paulo César Arango?

Pregunta: ¿Usted iba a pelear con él en un entrenamiento? R No, para nada. Fue una reunión donde apreté y se molestó. Pero irnos a las manos, no. Él tiene 24 años y yo tengo 58. No podemos pelear, somos de diferentes categorías, esa pelea no la caso.

Pregunta: ¿Se equivocó dándole tantas oportunidades? R Uno tiene que insistir. Uno reta a los jugadores, los pincha para que se sientan tocados y reaccionen.

Pregunta: ¿Se siguen presentando situaciones de indisciplina entre los jugadores? R Sí. Es lo más lamentable, lo que más me duele. Son cachetadas, golpes que te pegan. No voy a dar nombres, pero lo más triste es que al otro día llegan al entrenamiento sonrientes, mientras la afición y la directiva están amargadas, humilladas. Eso parte el alma. Le provoca a uno encarar las cosas de otra manera, pero uno sabe que no lo debe hacer. Es muy duro ver esos comportamientos a estas alturas en un equipo donde les cumplen en todo.

Pregunta: ¿Qué tan grande será la poda en el equipo? R Ya hay seis jugadores trabajando aparte que no van a seguir acá. Hay que esperar hasta el último partido para hacer una evaluación seria y tomar las mejores decisiones.

Pregunta: Fuad y Habib Char garantizaron públicamente su continuidad en el equipo, ¿usted ya firmó la renovación del contrato? R No, para nada. No me mortifica. Yo les expliqué cuál era mi sentimiento y qué pienso. No me guardé nada y con mucho respeto dije las cosas para mejorar. Tengo una excelente relación con la familia Char. Ellos pueden tomar la decisión que quieran mañana, pasado mañana, el 24, el 31. Seguiré agradecido. Ellos decidirán. Estoy tranquilo.

Pregunta: ¿No teme que le quiten el respaldo por los últimos resultados? R No. Ellos me respaldaron porque les nació, si surge otra cosa dentro de ocho días... No creo que vaya a pasar eso. Si pasa, no se pueden forzar las cosas. Debo estar sereno. Acá estoy muy contento.

Pregunta: ¿Por qué mejor no termina esta campaña con un grupo joven? R Porque no quiero transferirles la responsabilidad a unos jovencitos que tienen mucha proyección y no merecen esto. Ellos deben debutar en un ambiente favorable. Los que la embarramos somos los que debemos poner la cara. Ahora es fácil borrarse, me duele la pierna, me duele el tobillo, tengo diarrea, tengo fiebre, me salgo, no juego. Hay que poner el pecho. Los jovencitos no pueden asumir las responsabilidades de otro.

Pregunta: ¿Una buena parte de la gente pide menos jugadores del interior y más costeños?

Pregunta: ¿Qué clase de equipo piensa armar? R Una columna vertebral de jugadores curtidos, complementados con los buenos que hay acá. Insisto: no se nos puede olvidar que este equipo que anda mal ahora fue campeón.

Pregunta: ¿Cuál es el objetivo del Junior para el 2011? R Cuando tengamos todo listo, contrataciones y equipo armado, se realizará la reunión y se dirá: los objetivos son estos, estos y estos. La gente, la prensa, los directivos, yo y todo el mundo quiere la Copa Libertadores. Si se puede ganar, ganarla.