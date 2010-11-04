Jairo Buitrago

La gorra de los Marlins de la Florida hace pensar que Diego Umaña también se metió en la ‘Rentería-manía’, pero el técnico de Junior conoce de béisbol lo mismo que Teófilo Gutiérrez del idioma turco.

'¿Este fue el equipo donde Rentería ganó su primera Serie Mundial? Mirá ve, no sabía'.

Después del breve diálogo beisbolero, donde Umaña destacó el profesionalismo del pelotero barranquillero, el estratega empezó a batear las preguntas que EL HERALDO le lanzó sobre la pésima y decepcionante campaña del equipo que todavía es el campeón de Colombia (aunque ahora mismo no sale ni medio MVP, Most Valious Player).

Pregunta: El éxito de Rentería camufló la vergonzosa derrota del Junior en Tuluá... R Mostramos los mismos errores. El principal, la falta de definición, ya llevamos varios partidos sin hacer gol. Nos está costando demasiado. Era un partido para no perder. Me siento ultrajado, humillado.

Pregunta: ¿Por qué se cierra de manera tan fea y deshonrosa? R Aparece la desmotivación. Si el equipo estaba así hasta antes de ser eliminado, imagínese ahora cómo será.

Pregunta: Hasta ahora esta es la peor campaña del Junior en toda su historia en torneos semestrales... R Este año hemos hecho dos campañas extraordinarias, una extraordinariamente buena y una extraordinariamente mala. Es una lástima que haya sucedido después de haber salido campeones.

Pregunta: ¿En qué aspectos puntuales se equivocó? R En la traída de algunos jugadores, en algún cambio, en un planteamiento, en esas decisiones uno siempre está expuesto. Yo percibí que algo iba a pasar y lo ataqué, lo trabajé, insistí, apreté por todos lados pero no logré cambiarlo.

Pregunta: ¿Existen divisiones en el equipo? R Divisiones internas no. Puede existir cierto resentimiento ahora porque deberíamos estar todos poniendo la cara y no estamos todos.

Pregunta: ¿Cómo está su relación con el grupo? R Bien. Sería bueno preguntarles a ellos para ver qué piensan. Seguramente hay algunos que están con la trompa estirada.

Pregunta: ¿Son muchos? R No, son pocos. En la calle la gente me dice: el que no quiera al equipo, no sea profesional y no se cuide, sobra, a esos no lo queremos. Uno trata de complacer al público.

